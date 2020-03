Alguien tiene que llevarle los víveres a Leandro Sebastián Martínez, el ex ejecutivo de una multinacional filmado por una cámara de seguridad hogareña mientras abusaba de la nena de 12 años diagnosticada con un retraso mental moderado que lo llamaba su tío. El parentesco no es cercano, al menos no en el árbol genealógico estricto: Martínez es el marido de una prima del padre de la nena, sin embargo le decía eso, “tío”.