Pero el defensor de Ferro ya apeló el procesamiento. El abogado Herrera afirmó que la acusación “se sostiene en base a interpretaciones forzadas y arbitrarias”. En su planteo afirmó que su cliente “no participo de la emboscada” y que no formaba “parte del grupo” de los secuestradores, sino que apareció mucho después cuando los que lo raptaron tuvieron que cambiarlo de vehículo. Insistió en que fue allí para cobrar una deuda y no para un secuestro. Y que no había suficientes elementos de prueba para desvirtuar su estado de inocencia. La revisión está en manos de la Cámara Federal.