Pero el juez, hijo de Juan Angel De Oliveira, subprocurador de la Corte bonaerense, según la denuncia, insistió, le metió la mano debajo de su ropa, le manoseó el pecho izquierdo a la vez que la víctima lo empujaba y él la llevaba hacia una habitación. “Me agarraba de los glúteos, de los pechos, pero cuando me bajó el bretel me empezó a besar el pecho izquierdo y ahí quedé contra la puerta de entrada de esa habitación, forcejeando contra el marco con los brazos y las manos, mirando la parte de arriba de la puerta mientras le seguía diciendo que no y él se burlaba de mí diciéndome ‘no es no’, riéndose, hasta que logré soltarme y giré y salí de su casa y me subí a la camioneta y me fui”, relató ante la DDI de La Plata.