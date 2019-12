En su portal de Facebook escribió: “Soy María Laura Sirera, tengo 34 años, nací y vívi siempre en Pilar. Estoy casada con Matías y tengo dos hijos: Benjamín y Francisco. Hace 11 años que me recibí como Abogada, y 10 años que estoy matriculada y ejerzo la profesión de forma independiente. Tengo mi Estudio Jurídico en el centro de Pilar, la materia a la que me dedico más habitualmente es el derecho de familia, si bien me manejo en todo lo que es Derecho Civil”.