El resto de los empelados de la empresa vivía en Cañuelas y cercanías y se retiraban a sus casas luego de terminada la jornada laboral, algo que no sucedía con los que vivían allí. Los trabajadores que padecían las peores condiciones laborales no podían abandonar los predios. Pero las condiciones de insalubridad afectaban tanto a los que entraban y salían como a los que no podían hacerlo.