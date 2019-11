Internado en el Hospital Universitario Quirón de Madrid, José Gonzálo Loza se lamentó de la mala suerte, pero no mucho, porque sabía las cosas pasan cuando uno juega a este nivel. Uno de su banda, un tal “Frank”, uno de sus presuntos corredores, le reconocía junto a su cama que “después me cayó la policía ahí, después de que me agarraron unos 1400 en Granada”. Había coincidencias, si uno leía el diario con atención. El 4 de octubre de 2017, las fuerzas de seguridad ibéricas encontraron 530 kilos en Almuñécar, un pueblo costero de Granada, a orillas del Mediterráneo. Un día después, otros 612 kilos aparecieron enterrados en una casa de Zarautz en la zona de Guipuzcoa, País Vasco. Loza, salteño de origen, reconoció incluso que había transportado algunos kilos hasta Barcelona, donde su clan tenía su base. Loza y “Frank” hablaban sueltos. Quizás no habían chequeado bajo la cama o detrás de la planta en la maceta, un gesto de pereza para un narco salteño de alto vuelo: a Loza, la Justicia española le había plantado un micrófono en la habitación.