En medio de la desesperación, el caso comenzó a esclarecerse al mediodía del jueves siguiente. A las 12.08 del mediodía, la abuela recibió un mensaje privado de Facebook de Brisa: “Estoy lejos, no voy a volver, papá no me quiere, me hace cosas”, fueron las palabras supuestamente esgrimidas por la pequeña desaparecida.