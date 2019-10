Godoy Benítez no podía acercarse a ella a menos de 300 metros. De todos modos, nunca lo supo, ya que no llegaron a notificarlo porque no lo localizaron. Sucedió que al poco tiempo de que su mujer se fuera de la casa, el hombre hizo lo propio: tomó sus cosas y también se fue del lugar. Esto motivó la vuelta de la mujer y su hijo a principios de septiembre.