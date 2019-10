Las pastillas vinieron tres veces en un día, entregadas por una enfermera en la guardia del hospital Moyano. Myrian Melgarejo ya había despertado de la inyección y de la medicación que le habían hecho tragar horas antes en el hospital Argerich para sedarla y trasladarla al psiquiátrico de Barracas. Myrian, oriunda de Carapeguá, Paraguay, a 85 kilómetros de Asunción, migrante, madre sola de dos hijos de nueve y un año, no iba a tragar más pastillas de nadie. Se las metió bajo la lengua, intentaba que no se desintegren, luego las escupía. Cerca de la noche, Myrian tomó coraje y vio la puerta, aceleró el paso y corrió. El Moyano es una institución de puertas abiertas, pero nadie le dijo que parara, que se quedara ahí. "Y me subí a un taxi, me fui, a lo de mi cuñada, que guarda mi plata. Las pastillas que me daban las tiraba, lo que hacían era incorrecto”, dice Myrian: “Me estaba preparando para escaparme y buscar a mis hijos”.