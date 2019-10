Infobae recorrió la zona donde los Klein vivieron durante la última década el día después del hallazgo de los restos en el balde de pintura; consultó fuentes policiales, vecinos históricos, viejos amigos de Klein y su mujer. Lo cierto es que “el Grandote” y su hijastro tenían una fuerte enemistad. Ricardo no soportaba que su hijastro no trabajase ni aportase a la casa. Un viejo confidente de Klein confía: “Hace poco tiempo, vino y me dijo ‘Este guacho me tiene podrido. Es un vago. Está todo el día tirado. No labura, no hace nada’”. Leandro, por su parte, resentía “que su mamá saliese a cartonear con Ricardo”, según este confidente.