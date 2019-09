– Ese tema es uno en el que Argentina se ha comprometido a partir de la convención internacional de las personas con discapacidad y también está la ley nacional de salud mental. Ah habido un cambio de paradigma en la temática y esto impacta en todo el ordenamiento jurídico y la persona con padecimiento en el ámbito de salud mental debe ser abordada desde un lugar terapéutico y no sancionatorio, no estigmatizante. Creo que también ahí hay un importante trabajo para hacer porque dentro de las prohibiciones que existen en materia normativa, por ejemplo, es tener personas privadas de libertad por riesgos sociales. Significa que una persona cuando no hay garantía que pueda fuera de una institución carcelaria psiquiátrica, me refiero continuar un tratamiento, no podría permanecer porque afuera no exista un dispositivo familiar o social y allí hay varias áreas para trabajar la temática que por supuesto es un tema muy difícil.