A la 1:30 de la madrugada del 15 de septiembre, Cecilia, la hija de Lino, volvió a su casa y encontró el horror. Lo contó en 2012 en una entrevista con el diario La Opinión de Rafaela. "Hablé por teléfono media hora antes de que los asesinaran. Estaba muy inquieta esa noche, desde el momento que hablé me empezó a entrar una especie de cosa adentro, sentí algo horrible. Yo estaba en el cumpleaños de una íntima amiga mía, que también habló por teléfono, cuando colgué dije y 'me voy a mi casa'. Insistieron en que me quedara pero no, me volví temblando, tenía miedo de que me asaltaran. Cuando llegué fui al garaje, no había lugar en ese momento, entonces di vuelta la manzana y me estacioné frente a casa… y parece que todavía estaban adentro, parece que me vieron. Luego se supo que cuando yo subía por el ascensor principal ellos se iban en el de servicio, y cuando abro la puerta me encuentro este horror".