Este lunes 12 por la mañana en la sala de audiencias del Tribunal Oral Criminal N°12, después de pasar más de un año y medio preso con estadías en los pabellones de agresores sexuales penales como Ezeiza y Marcos Paz, el futbolista Jonathan Fabbro, ex River, ex Boca, ex Cerro Porteño, ex Lobos BUAP, ex jugador de la Selección paraguaya, será finalmente juzgado por la acusación de violar a su propia ahijada.