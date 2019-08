*17.43. "Débora lleva 23 minutos en paro cardiorrespiratorio. Llegan los terapistas que no reconocen si es hombre o mujer y piensan que es un paciente obeso. Puente todavía no pudo ventilar, no pudo entubar. Y había un cuerpo deforme". "No se da cuenta que no tiene que ingresar más aire y no sacar el que estaba. Se estuvo agravando el cuadro".