Chávez admitió que a él la clínica le pidió imprimir el informe de Pérez Volpin y él lo hizo. También dijo que entregó todo a los directivos médicos de la clínica. Pero los papeles no aparecen. No hay manera de no notarlo, decían en los pasillos de tribunales. Si dice hoja 37 de 60 y la 20 no está, es claro que faltan. Hasta las defensas de la anestesista y el endoscopista coincidieron en las dudas sobre esos registros.