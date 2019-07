En todo momento, el testigo insistió en que acompañaron a la familia e incluso apoyaron la realización de una autopsia. "Había habido un paro cardíaco que no sabíamos por qué se había producido. No lo sabemos ni lo supimos –dijo-. No sabíamos cuánto era parte de su enfermedad o de las maniobras de reanimación. Y hasta donde sé no se pudo determinar la causa del paro".