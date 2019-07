"No es lo mismo la tentativa que la nueva caratula por la que se lo acusa. La pena es el doble. Pero yo debo atenerme a lo que me pida el fiscal. Si el fiscal me pide su detención, deberé analizar los fundamentos del pedido y ahí resolver el devenir de la causa", había declarado a Infobae el magistrado. Un rato más tarde, fue él quien ordenó la detención.