Fue así que a las 12:36, Mariano y Schanderl coincidieron en el juzgado. "Pablo paró, estacionó la camioneta, bajó y le tomó 20 segundos matar a mi papá; sólo 20 segundos duró todo. El video de la cámaras de seguridad muestra cómo casi no hubo discusión. Se ve cómo le dice algo a mi papá y le da dos golpes. Uno de puño y otro con el codo. Todavía no sabemos si eso lo mató o fue el golpe contra el piso", relató Natalia. Pablo cumplió su amenaza y, de acuerdo a la imputación en su contra, mató a su ex suegro.