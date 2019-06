Agüero no solo valoró las pruebas físicas y las consistencias del relato de Miki, que señaló a Nehemías. "Resulta claro que la víctima jamás pudo consentir los actos", apuntó el juez en su fallo, mientras relata cómo los varones del Barrio Santa Rosa aprovecharon su estado de intoxicación con una bebida que ella no pudo identificar pero que describió como "rara" para desnudarla entre todos, introducirle los dedos y violarla con sus miembros mientras le golpeaban las nalgas con la mano abierta. El dictamen del juez no habla de una participación especial de Nehemías, un rol específico: lo ubica, básicamente, como uno más en la violación grupal.