D., por su parte, no parece ser mucho más que una prestanombres. Todavía no hay una conexión concreta con las tríadas asiáticas que operan en el país, un vínculo formal identificado; la investigación de la PROCUNAR para llegar hasta D. duró apenas 24 horas. Sin embargo, la conexión entre metanfetamina y ketamina del tenedor libre de Boedo y que se repitió en el dúplex de Liniers, sumamente particular para el narcotráfico argentino, ya llegó a oídos de quienes siguen de cerca la ruta del pony. Los ciudadanos chinos detenidos son vistos con cada vez más mayor interés.