Virginia Eleuteria Rodríguez había intentado suicidarse dos veces. Primero probó con veneno para hormigas. Después se tiró a las vías de un tren. Se salvó. El veneno no había sido suficiente para matarla y el maquinista frenó justo a tiempo. La joven de 16 años sentía que su vida era un infierno. La echaron del trabajo, no podía llevar dinero a su casa para sus hermanos (sus padres habían fallecido hacía tiempo) y quería liberarse del proxeneta que la esclavizaba para que se prostituyera. La noche del 13 de junio de 1971, hace casi 48 años, sin saberlo, encontró la muerte. Se cruzó en su camino Carlos Eduardo Robledo Puch, el ángel negro. Y a diferencia del veneno y el tren, no falló.