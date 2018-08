Robledo tiene algo de razón: Arquímedes Puccio, el siniestro líder del clan que secuestraba y mataba empresarios en los años ochenta, recibió la misma pena que Robledo (reclusión perpetua por tiempo indeterminado) pero le dieron la libertad condicional y fue alojado por un pastor evangelista en General Pico, La Pampa. El mismo camino siguieron algunos miembros de los Apóstoles de Sierra Chica, el grupo de presos que protagonizó el sangriento motín de Semana Santa de 1996. "Tienen algo en contra mía, por eso no me liberan. Es por algo mediático, quieren que me muera en la cárcel. La perpetua no exista, es anticonstitucional. Si no fuera conocido, ya me habrían largado. Mi sueño es ser olvidado y vivir en otro país donde nadie sepa quién soy", dice Robledo Puch, de 60 años.