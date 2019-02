"En mis recuerdos están las mañanas que me abrías la cortina me pegaba el sol en la cara y me chasqueabas los dedos bailando y cantando que me levanté… Las canciones que descubrías y repetías una semana sin parar (lo mismo con los platos nuevos). La melosidad de tus abrazos que nunca acepte que siempre me reprochaste pero que nunca me salieron devolver por ser tan fría… Los comentarios en cada foto y cada mensaje con corazones a cada hora… Los feliz cumpleaños 1 día antes.. la comida casera.. la borrachera con medio vaso de cerveza.. el café con leche con dos medias lunas..las tentadas que no podíamos disimular.. no te pude ayudar no lo entendí me enoje nos enojamos. Me consuela saber que tu dolor desapareció.. que donde sea que estés, estás con el abuelo que tanto tanto extrañabas… Y que estás ahora más cerca nuestro … Te quiero mucho… Y te lo dije poco…", escribió.