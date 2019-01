Audio 1: "Estoy mal. Estoy asustado, escuchame una cosa, me llamó Vargas, el nuevo jefe del módulo de ingreso B, que viene del módulo 5, y me mandó a pedir diez mil pesos. Está mangueando a todos, pero yo no le quise dar. No le voy a dar. Y entonces llamó a otro pibe y le dio un fierro (faca) para que me mate. El pibe se llama Calvo. Quisieron negociar pero yo no tengo plata. Esto fue el viernes. Están enojados, me dicen que me van a hacer callar sí o sí. En un rato no sé qué quilombo va a haber. Hoy se enteraron que estoy por hacer la denuncia. Y van a venir a requisa a cagar a palos. Si me llegan a matar que se haga cargo esa gente, si me llego a morir que se hagan cargo".