— En cuestiones que a veces no se ven. A ver, el tema de ganancia de los jueces, a los jueces la verdad es que no nos gusta que nos miren como que somos distintos porque no pagamos ganancias. Pero no pagamos ganancias sólo sobre nuestras remuneraciones, es el único impuesto que no pagan los jueces porque dicen que los jueces no pagan impuestos; no es así. Los jueces no pagan ganancias sobre sus remuneraciones.