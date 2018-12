– No voy a incursionar en cuestiones de política partidaria porque soy juez de la Nación y no correspondería que lo haga. Pero, durante muchos años hicimos muy mal las cosas todos en todos los segmentos y hoy estamos pagando las consecuencias de haber hecho durante muchos años las cosas como no se deberían haber hecho. Tenemos un Estado prácticamente quebrado, un estado que gasta de manera sobredimensionada en función de lo que recauda, genera una proyección en las políticas públicas. No podés hacer políticas públicas sin dinero, no podes hacer políticas de género, no podemos hacer política criminal, no podemos hacer política ambiental …