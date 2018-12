– Cuando tengo esta situación de un chico en situación de riesgo en la que tengo que definir o no si este niño puede o no volver con su familia nuclear, que es lo primero que tengo que hacer porque es mandato de la Convención Internacional de los Derechos del Niño; necesito técnicos especialistas que hagan una evaluación profunda y rápida de la situación de estas familias y que me digan. "Mire señor juez, este niño no puede volver aquí porque esta gente no está en condiciones de darle la atención, el cuidado y la contención que necesita este niño o estos niños, de manera que usted resuelva en base a esto lo que tenga que resolver".