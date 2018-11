"Yo no los conocía mucho pero cada vez que los veía estaban agarrados de la mano y abrazados, parecía que se querían, aunque sí sé que la fajaba todo el tiempo. Eso siempre pasa. Yo trabajo todo el día y mucho más no los conozco. Pero más allá de eso no daba pie para pensar que esto podía pasar", dijo a este medio una vecina que vive a unos 50 metros de la escena del crimen. Otra testigo, por su parte, fue en el mismo sentido y aseguró que "se trataba de una familia educada, aunque todos sabíamos que el tipo le pegaba".