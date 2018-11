El hombre dice a Infobae desde la puerta de la casa que no sabe nada de su hija. "Acá no está, ni siquiera sé si ya la liberaron. Me llama la abogada (Mónica Chirivin) desde un teléfono privado, no sé nada", suelta, lacónico. Ante una repregunta responde: "Yo no soy lorito para andar repitiendo. No sé dónde está". Y luego saluda con un movimiento de su cabeza y desaparece tras la cortina que sirve de puerta de la casa.