Alito Moreno acusa a Movimiento Ciudadano de hacerle “el trabajo sucio” al régimen de la 4T

La disputa entre PRI y MC crece tras el recurso presentado por Moreno ante el Departamento de Estado. Crédito: X @PRI_Nacional

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El dirigente nacional del PRI y senador de la República, Alejandro Moreno Cárdenas, protagonizó un nuevo enfrentamiento político con Movimiento Ciudadano, luego de que integrantes de la bancada naranja cuestionaran su decisión de acudir ante autoridades de Estados Unidos para solicitar una revisión sobre actuaciones de consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

A través de sus redes sociales, Moreno sostuvo que Movimiento Ciudadano ha optado por confrontar a la oposición en lugar de cuestionar lo que calificó como abusos cometidos desde el gobierno.

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El priista acusó al partido naranja de mantener una postura cercana al oficialismo y afirmó que esa posición lo convierte, desde su perspectiva, en parte del problema político que enfrenta el país.

Publicación de Alito Moreno.

Las declaraciones ocurrieron después de que Moreno informó que presentó una denuncia ante el Departamento de Estado de Estados Unidos para pedir que se revisaran las actuaciones de los consejeros electorales Arturo Castillo Loza, Rita Bell López Vences y Frida Denisse Gómez Puga, bajo el marco de la Global Magnitsky.

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PRI denuncia a consejeros del INE ante el Departamento de Estado

La acción emprendida por Moreno generó críticas dentro de Movimiento Ciudadano. Juan Zavala, vicecoordinador de la Bancada Naranja en la Cámara de Diputados, cuestionó públicamente que el dirigente priista recurriera a una instancia extranjera para solicitar una investigación relacionada con autoridades electorales mexicanas.

Zavala calificó como “vergonzoso” que se buscara la intervención de otro país para revisar el desempeño de funcionarios electorales nacionales y consideró la decisión “absolutamente inaceptable”.

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El intercambio elevó la tensión entre ambas fuerzas políticas, que mantienen diferencias sobre la actuación de las instituciones electorales y la manera en que la oposición debe responder ante decisiones que considera contrarias a sus intereses.

Alejandro Moreno responde a las críticas de Movimiento Ciudadano

Tras los cuestionamientos de Zavala, Moreno respondió con un mensaje en el que acusó a Movimiento Ciudadano de preocuparse más por atacar al PRI que por señalar presuntos abusos del poder.

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El senador afirmó que su responsabilidad consiste en exigir cuentas y defender al país, mientras reprochó a MC no asumir, según su postura, una posición firme frente al gobierno.

La disputa entre PRI y MC crece por las diferencias sobre la actuación del INE.

También sostuvo que la oposición debe actuar con claridad y evitar posturas ambiguas ante las decisiones de las instituciones.

Entre los principales argumentos planteados por Moreno destacan:

Cuestionó la postura de Movimiento Ciudadano frente al gobierno.

Defendió su decisión de presentar la denuncia ante autoridades estadounidenses .

Acusó al INE de intentar limitar la actuación política del PRI.

Reprochó a MC sus críticas contra la oposición.

Aseguró que el PRI continuará recurriendo a vías legales y políticas para denunciar lo que considere abusos.

MC cuestiona acudir a autoridades extranjeras

El pronunciamiento de Zavala se centró principalmente en la decisión de llevar el conflicto al ámbito internacional. Para Movimiento Ciudadano, recurrir al Departamento de Estado estadounidense para solicitar una revisión sobre consejeros del INE representa una acción que rebasa los canales institucionales mexicanos.

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La controversia también ocurre en medio de una disputa política más amplia entre partidos de oposición, particularmente sobre las estrategias que deben adoptar frente al gobierno y las instituciones electorales.

Movimiento Ciudadano cuestiona que el PRI recurra a autoridades de Estados Unidos para revisar actuaciones de consejeros del INE. Las autoridades de Chile han informado este domingo de la expulsión de 80 personas de nacionalidades colombiana y boliviana en un nuevo vuelo de deportación de extranjeros, el tercero dentro del "plan de control migratorio" del Ejecutivo presidido por el ultraconservador José Antonio Kast. POLITICA SUDAMÉRICA CHILE LATINOAMÉRICA SUDAMÉRICA INTERNACIONAL PDI CHILE EN X

Mientras Moreno sostiene que existen intentos de utilizar al INE para limitar a la oposición, MC cuestiona que esas diferencias sean trasladadas a autoridades extranjeras.

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PRI y MC elevan confrontación política

El intercambio entre Alejandro Moreno y Juan Zavala refleja las diferencias existentes dentro de la oposición mexicana. Mientras el priista insiste en que el PRI continuará denunciando presuntos abusos y defendiendo su posición política, Movimiento Ciudadano ha cuestionado los mecanismos utilizados para hacerlo.

Moreno cerró su mensaje asegurando que su partido continuará actuando por las vías legales y políticas disponibles. También lanzó una advertencia contra quienes considera responsables de los abusos denunciados, al afirmar que el tiempo terminará por definir responsabilidades.

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Por ahora, la disputa deja una confrontación abierta entre el PRI y Movimiento Ciudadano, dos fuerzas opositoras que mantienen posiciones distintas sobre la relación con las instituciones electorales y la estrategia para enfrentar al gobierno.