– Considero que la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires nació con dificultades que ha ido superando con holgura. Las dificultades son cuando se comienza de cero; en realidad uno de los problemas que tiene es cómo traslada la jurisprudencia, ya que si no lo hace, termina generando inseguridad jurídica. El abogado llega a este tribunal y se encuentra con: "no, ahora pensamos distinto", y eso es muy complejo. Paulatinamente se va generando esa cosa residual de una jurisprudencia que va siendo conocida y que se va cimentando. A nivel nacional tiene bastante más de un siglo de funcionamiento y esto es lo que da tradición, lo que permite que cuando resuena el caso, ahora le dicen que ya fue resuelto de anteriormente. A nosotros nos está pasando lo mismo, pero creo que pasar no sólo competencias sino cuadros humanos, es la forma de trasladar la jurisprudencia que merecen los litigantes porteños.