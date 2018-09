La base del plan: tomar los negocios que quedan bajo supervisión del nuevo síndico, liquidarlos y pagarle a los acreedores. "Hay gente que tiene negocios con Blaksley, que sigue lucrando y que no le paga un mango porque está preso. La idea es que Enrique no toque un peso", asevera una voz que conoce la negociación. Hace falta un cambio de actitud, dicen cerca del financista: "Muchos acreedores dan marcha atrás porque no pueden justificar los fondos que pusieron en Hope Funds. Pero a Blaksley no le queda otra. Tiene que decir a dónde fue a parar la guita. La única forma de que se beneficie es que los acreedores puedan cobrar."