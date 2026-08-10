Los autos 0 km más vendidos del año: el único modelo que subió en el ranking y los que están cada vez peor

A comienzos de año, se hablaba de una cifra de ventas de 650.000 autos; hoy es número bajó a apenas 550.000 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cuando empezó el año, la expectativa era completamente distinta a lo que finalmente ocurrió en estos primeros siete meses del 2026. Todas las marcas esperaban crecer en ventas y superar las 612.000 unidades de 2025. Se hablaba de una cifra de 650.000 vehículos y hoy, de apenas 550.000.

Como ya es sabido, eso no solo no ocurrió, sino que cayeron progresivamente a medida que se transitaba el año hasta llegar en julio al mes de mayor baja, que alcanzo el 30,3% en el mes y un 12,8% en el acumulado de patentamientos sumando desde enero hasta julio.

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Cayeron casi todos los modelos, subieron unos pocos, pero salvo un caso que está entre los diez primeros en ventas, el del Ford Territory, esas subas se produjeron más por la política de las marcas que por la elección de los compradores. Los que mejoraron sus números son el Renault Kangoo en un 123%, Fiat Argo un 96,7%, Mercedes-Benz Sprinter en un 38,2%, Fiat Fiorino un 36,9%, Hyundai HB20 un 26%, la pickup Chevrolet S10 en un 12,2% y el Citroën C3 en un 8,2%. El resto de los autos muestran números rojos.

Los 10 autos más vendidos de 2026

La pickup Toyota Hilux es uno de los modelos que tiene ventas con una caída menor a la general del mercado.

1. Toyota Hilux: 18.431 unidades

La pickup fabricada en Zárate es el vehículo con mayores ventas en el exterior y el que, por lo tanto, menos sufre la caída del mercado local. Si embargo, también en Argentina fue el modelo que menos cayó en ventas, ya que registró una baja de tan solo el 6,5% en lo que va del año. Su resultado de julio fue clave, porque un mes atrás estaba un 9,4% debajo de 2025 y en mayo un 16,2%, lo que denota una notoria recuperación en el último trimestre.

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El Fiat Cronos tuvo buenas cifras en julio que le permitieros seguir achicando la brecha con los resultados de 2025.

2. Fiat Cronos: 14.276 unidades

Las ventas de julio mejoraron levemente el escenario del auto de pasajeros más vendido de Argentina, aunque no cambiaron una tendencia que parece planteada como una estabilidad negativa de ventas. En siete meses acumula una baja del 34,2%, que es mejor a lo que se había registrado en junio (35%) y en mayo (35,4%). Se recuperó más de un punto porcentual, pero la distancia con el 12,8% del mercado es muy grande.

El Peugeot 208 es uno de los modelos que más cayó entre los de venta masiva del mercado.

3. Peugeot 208: 12.744 unidades

Probablemente, sea el caso que más se vio afectado por la caída del mercado en general. Fue el auto más vendido de 2023 y desde entondes su retracción fue notoria, aunque especialmente el último año. Las ventas del 208 llegaron en julio a una caída del 39,4% y está cerca de perder del tercer al quinto lugar del ranking en el próximo mes o el siguiente. En junio estaba abajo un 38,3% y en mayo un 36,4%.

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A pesar de perder volumen, la Ford Ranger volvió al podio de los tres modelos más vendidos del año en julio.

4. Ford Ranger: 12.226 unidades

La pick up Ford Ranger subió al tercer puesto en el acumulado del año, posición que no ocupaba desde 2023, y aunque bajó sus ventas respecto al año pasado, la caída fue menor que las de sus rivales directos en el ranking. En 2026 lleva un acumulado de baja del 25% de manera estable, ya que en junio estaba en un 24,8% y en mayo en un 26,6%. Su mérito está en haber mejorado algunos puntos del 28% de comienzos de año, pero especialmente de no caer tanto como otros.

La Ford Territory es el único modelo del Top 10 que mejoró sus ventas de 2025.

5. Ford Territory: 12.192 unidades

Este es, hasta ahora, el auto del año en ventas, ya que es el único modelo del Top 10 de patentamientos que puede mostrar números en verde en el acumulado de 7 meses de operaciones con una suba interanual del 74,3%. Territory presentó su nueva generación en junio de 2025, con lo cual las ventas de julio ya corresponden a un mes completo después de esa presentación. También en la progresión del año tiene crecimiento, ya que en junio estaba un 70% y en mayo un 60% arriba de 2025.

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El Volkswagen Tera no tiene referencias interanuales porque se lanzó en agosto de 2025.

6. Volkswagen Tera: 9.454 unidades

El de este B-SUV es un caso único en el ranking de los autos más vendidos del año porque se lanzó en el mercado local a mediados de agosto del año pasado, y por lo tanto, ni siquiera este mes tendrá una referencia total para la comparación. Lo que sí se puede medir es su cuota de mercado desde que empezó el año, con su mejor mes con un 3,5% en enero, pero que bajó hasta el 3% en abril, para quedarse en ese porcentaje hasta la actualidad.

La Volkswagen Amarok se despide del mercado este año pero se mantiene entre los 10 modelos más vendidos a pesar de una merma natural.

7. Volkswagen Amarok: 9.294 unidades

En su último año en el mercado, las ventas de la pickup Amarok naturalmente tenían que caer por la renovación que llegará en 2027. Por ese motivo, la camioneta mediana que estuvo entre los tres de mayores ventas en 2023 y se mantuvo cerca de su gran rival, la Ford Ranger, se fue alejando de su volumen histórico de patentamientos este año. En julio acumuló una caída del 42%, que sumaba un 40,8% y en mayo estaba también en 42%, lo que refleja una baja estable y razonable para sus circunstancias en el mercado local.

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Chevrolet Tracker, una baja mayor a la esperada, quizás condicionada por el nuevo Sonic

8. Chevrolet Tracker: 8.646 unidades

Este es probablemente el vehículo que más riesgo de perder mercado tiene hoy en Argentina, por el solo hecho de pertenecer al segmento que tiene la mayor cantidad de novedades regionales (Tera y Yaris Cross), o de vehículos de extrazona. El Tracker registró en julio una caída de ventas del 23,6% a nivel interanual, que había sido del 20,7% en junio y del 18,6% en mayo, evidenciando las dificultades para mantenerse entre los autos de mayor demanda del segmento de los B-SUV. También habrá que ver cuántas ventas pierda frente a su competidor interno de reciente lanzamiento, el Chevrolet Sonic.

El Chevrolet Onix fue el modelo que menos cayó en ventas en 2026.

9. Chevrolet Onix: 8.218 unidades

Podría decirse que el Onix es el caso contrario de Tracker. Pertenece al segmento de los autos de pasajeros compactos y tiene una oferta de modelos en tres puertas y sedán, el mismo del Cronos en este caso. Y GM decidió apostar fuerte por subir su cuota de mercado en Argentina. En julio marcó una baja de ventas interanual de apenas el 1,4% y es el vehículo que menos perdió del ranking. Pero la progresión de los últimos tres meses no es tan buena, porque en abril vendía 1.400 autos por mes, que bajaron a 1.100 en mayo y junio y ahora llegó a 900 unidades y es el primer mes con resultado en números rojos.

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El Toyota Yaris volvió al Top 10 de ventas recién en julio de este año.

10. Toyota Yaris: 7.184 unidades

Y el décimo lugar es para un auto que está volviendo a su hábitat natural, porque el Toyota Yaris era hasta noviembre de 2025 el número 1 del ranking total de ventas en Argentina pero desapareció por la destrucción de la planta de motores de Brasil que canceló la producción de autos por tres meses. Si bien la caída interanual muestra un 62,6% que parece un resultado muy malo, en realidad lo que refleja esa cifra es lo excelente que era 2025 a esta altura del año. Hoy se venden 1.100 unidades por mes, pero en julio del año pasado eran 3.600.