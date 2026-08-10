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Destapan por qué Paulina Rubio le ganó a Colate el juicio por la custodia de su hijo, Andrea Nicolás

La decisión judicial impide, por ahora, que el adolescente de 15 años se traslade a España para vivir con su padre

Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nájera (Colate) siguen en batalla legal
Destapan por qué Paulina Rubio le ganó a Colate el juicio por la custodia de su hijo, Andrea Nicolás Crédito:Europa Press
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La justicia de Estados Unidos resolvió que Paulina Rubio retiene la custodia de su hijo Andrea Nicolás, luego de un proceso judicial que culminó el pasado domingo 9 de agosto de 2026.

La decisión judicial impide, por ahora, que el adolescente de 15 años se traslade a España para vivir con su padre, Nicolás Vallejo-Nágera, conocido como Colate.

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El fallo se sustenta en la declaración del menor ante el juez, quien expuso su preferencia sobre su residencia, según reportó el periodista Kike Calleja en el programa Fiesta.

El fallo se produce después de que Andrea Nicolás convivió buena parte del verano con su padre en Segovia. De acuerdo con la información difundida por FiestaColate planea recurrir la sentencia. El proceso judicial entre la cantante mexicana y el empresario español se extiende desde hace años y aborda tanto la custodia como la manutención del menor.

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La declaración de Andrea Nicolás ante el juez dejó mal a su padre, afirman

La declaración de Andrea Nicolás ante el juez dejó mal a su padre EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD
La declaración de Andrea Nicolás ante el juez dejó mal a su padre EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

Uno de los elementos que influyó en el veredicto fue la declaración de Andrea Nicolás durante la audiencia. El periodista Kike Calleja explicó que la intervención del adolescente perjudicó la posición de su padre: “La declaración del niño ha perjudicado bastante a su padre”, afirmó en Fiesta.

Pese a que Andrea Nicolás manifestó ante el juez su deseo de vivir con Colate, la corte estadounidense resolvió que el entorno más adecuado para él sigue estando junto a Paulina Rubio en Miami. La figura de una guardiana designada para representar los intereses del menor también participó en el proceso e hizo una valoración negativa del ambiente familiar, recomendando incluso que el joven ingresara en un internado.

Durante las tres audiencias celebradas, ambas partes presentaron acusaciones y argumentos sobre la convivencia y el entorno familiar. Colate aseguró que Paulina Rubio lo agredió en al menos dos ocasiones durante su matrimonio, información expuesta ante el juez en la última audiencia.

Reacción de Colate y planes de apelación tras juicio contra ‘La Chica Dorada’

Al conocerse la sentencia, Colate publicó en sus redes sociales un mensaje dirigido a su hijo: “Hoy acaba un verano lleno de memorias. Con todo lo que llevamos, nada podrá con nuestro amor... Te quiero, Nico”. El empresario acompañó el texto con imágenes de ambos en diferentes lugares de España.

Sólo Colate acompañó a Andrea Nicolás
Reacción de Colate y planes de apelación tras juicio contra ‘La Chica Dorada’ Crédito: IG/colatenicolas

El periodista Pipi Estrada aseguró en Fiesta que conversó con Colate tras la resolución. Estrada relató: “He hablado con Colate. Está tranquilo porque la armonía que hay entre padre e hijo es muy sana y amorosa. Me ha confirmado que va a recurrir. El niño ha dicho ante el juez que él quiere vivir con Colate”.

La sentencia representa un revés para Colate, quien no ha ocultado el desgaste emocional que le ha provocado el litigio. Pese a esto, mantiene su intención de continuar el proceso legal para intentar modificar la situación de residencia de su hijo.

Un litigio de larga duración: la guarda y custodia de Andrea Nicolás

El conflicto legal entre Paulina Rubio y Colate por la residencia y cuidado de Andrea Nicolás acumula meses de audiencias y alegatos en los tribunales de Estados Unidos. Durante este tiempo, ambos han presentado diferentes argumentos sobre cuál entorno favorece el desarrollo del adolescente.

La guardiana designada para el menor calificó la relación entre el joven y sus padres como “muy tóxica”. Esta funcionaria recomendó al juez que el adolescente ingresara en un internado alejado de ambos progenitores, según lo difundido por Fiesta.

Mientras se resuelve una eventual apelación, Andrea Nicolás retorna a Miami con Paulina Rubio tras su estancia estival en España. El proceso se mantiene abierto y la disputa por la residencia y el futuro del menor sigue en manos de la justicia estadounidense, con nuevas audiencias y recursos previstos para los próximos meses.

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