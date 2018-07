"Ayer cuando estaba acomodando las cosas en el pabellón, me llamó a la puerta del módulo el interno Z.M., habitante del pabellón número 6, así que me acerqué junto a los internos Carlos Colosimo, D.P., y L.K. (N. de la R: el texto original continene los nombres completos), que viven conmigo y estaban en la puerta de acceso al mismo y de la nada, Z.M. me dijo que iba a ingresar al pabellón y me iba a matar aprovechando la salida del fumigador o cualquier otro integrante del pabellón nuestro", le contó Farré al responsable del área de Vigilancia y Tratamiento.