Fuentes oficiales sostuvieron que el escudo de seguridad debió armarse tras las agresiones, en donde "las fuerzas respondieron con balas de goma para preservar la integridad física de los funcionarios judiciales y de Parques Nacionales presentes en el lugar". También agregaron que no hubo heridos y que no se logró ingresar al predio ya que el objetivo de la medida no era la lof mapuche sino el viejo hotel Mascardi. "Ante la agresión, que provino desde lo alto de la montaña, la fiscal Little debió suspender la medida judicial", ratificaron las fuentes.