Pese a estas consideraciones, el tribunal descartó la veracidad del relato de la agredida y resolvió la absolución. "¿Por qué entendemos que no ha podido acreditar? El principal descrédito es la declaración de la propia víctima", plantearon las magistradas. "La duda no ha podido ser despejada, pues no sólo el medio comisivo no ha sido superado si no que tampoco se ha corroborado el dolo del autor. Es en esta etapa que se requiere absoluta certeza, que no hemos podido arribar".