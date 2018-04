En el procesamiento también se resume la indagatoria de Bergamini quien había señalado que "no tenía relación alguna con la Primera Dama, que no había damnificado a ninguna de sus amigas, sino que, por el contrario, toda invitación que efectuara había sido pagada con su propia plata; ya que deseaba compartir un buen momento con dichas personas. Que en cuanto al viaje a Rusia, el mismo no guardaba ninguna relación con la Primera Dama y que los montos que le habían sido oportunamente transferidos a su cuenta, habían sido devueltos a ambas parejas involucradas. Ya que los damnificados habían resuelto no realizar el viaje. Aclararando que la devolución de aquellos montos dinerarios la había efectuado mediante depósitos bancarios, respecto de los cuales poseía aún conservaba los respectivos comprobantes; los cuales les había remitido, vía foto, por intermedio de la aplicación de mensajería telefónica denominada 'Whatsapp'. Remarcando que nunca damnificaría a ninguna de sus nuevas amistades, ya que no obtenía ningún beneficio de ello".