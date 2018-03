En su declaración judicial, la mujer acusada aseguró no tener "ninguna relación con Juliana Awada". "No he damnificado a ninguna de esas seis amigas en común, sino por lo contrario, he invitado y pagado de mi bolsillo, las veces que he podido, para disfrutar y compartir junto a ellas. Quiero dejar claro que el viaje a Rusia nada tiene que ver con la primera dama y que los montos transferidos a mi cuenta fueron devueltos a ambas parejas. Ya que ellos decidieron no viajar. En tal sentido quiero aclarar que les devolví el efectivo que me dieron mediante depósito bancario, respecto de los cuales tengo los comprobantes y se los remití, vía foto, por WhatsApp", amplió.