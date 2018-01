Lautaro "Lamparita" Funes, detenido en la cárcel de Piñero acusado de cometer 14 delitos entre diciembre de 2015 y mayo del año pasado, escribió en su cuenta de Facebook: "Se piensan que me quebraron matando a mi hermano. Saben que tengo ganas de salir a matar, que tengo más que antes. No saben que la guerra no terminó. La guerra va a terminar cuando los mate a todos, hasta la generación más chica. O me matan a mí. Estoy fuerte y de pie. Este año me voy y a ustedes les falta más. Hermano, sabés que a tu muerte la voy a vengar y después que pague como tenga que pagar, no me importa, pero me la van a pagar. Siempre te voy a recordar, gordito".