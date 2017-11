Entre los principales policías acusados están el ex jefe de Inteligencia de la ex Dirección de Drogas Peligrosas, Cristian Floiger; los ex jefe y subjefe de la Sección Automotores de Rosario, Germán Herrera y Guillermo Cardini; el ex jefe de la comisaría de Puerto San Martín, Sergio Blanche. También, el comisario Gustavo "Gula" Pereyra, el policía con mayor rango en la Secretaría de Delitos Complejos del Ministerio de Seguridad.