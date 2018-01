Dos vigilantes declararon como testigos y negaron conocer la feria. Pol fue finalmente indagado. Aseguró que se enteró de la feria "a partir de las noticias periodísticas", que "yo solo realizaba mis funciones, las que eran meramente administrativas" y puso el control de las llaves en manos del primer imputado de la causa. Luego afirmó que su oficina estaba "a 80 metros del galpón"y que las ojotas "me las dio un amigo mío que es fabricante y me solicitó si no podía guardárselas." Sin embargo, no pudo explicar el resto de las cajas encontradas.