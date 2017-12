"Estuve hasta el 2014 si mal no recuerdo porque luego me cortan los diarios por un problema de pagos, porque me dejaron sin suscripciones y yo no repartía a nadie que no estuviera suscripto. Entonces cuando me sacan las suscripciones me fundí", relató A.J.Z. Pero al final de su declaración hizo una aclaración: "Nunca tuve suscripciones, por eso me fundí".