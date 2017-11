Diego Angel Lagomarsino se mantuvo en lo que siempre dijo sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman: que le llevó un arma porque él se la pidió para cuidar a sus hijas y que por la relación de "amo esclavo" que tenían no podía decirle que no. Que nunca trabajó para los servicios de inteligencia y que esta causa le arruinó la vida a tal punto que ya no le importa saber si Nisman se suicidó o lo mataron.