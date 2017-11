"No querían abrir, primero salió el padre y me preguntó qué buscaba, me dijo que su hijo estaba enfermo, que estaba en reposo y que no podía atenderme. Después salió la madre a ver qué pasaba y al final terminó saliendo él. Me dijo que no conocía a Milagros, que la había visto una vez en 2014 y nunca más", le cuenta Amalia a Infobae, sobre la primera vez que tuvo frente a frente al principal acusado por la desaparición de su hija y de su nieto.