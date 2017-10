Ocurrió entre agosto y octubre de 2012, se dirigían a la casa de uno de ellos. Habían salido de un centro de tratamiento de adicciones, Configuraciones, ubicado en la avenida Congreso, en Belgrano. Los tres varones eran adictos a la cocaína, adictos con más de una década de consumo; la chica, no tanto, quizás no se podría decir si era efectivamente adicta a las drogas o no, había consumido marihuana, probado la cocaína y el LSD. Los tres varones tenían cierto status en el centro Configuraciones, dentro de su lógica interna: "referentes positivos", se los llamaba, con acceso directo a los directivos de la institución, una pequeña posición de poder. La chica no tenía esa posición de poder. "A que no te animás", le dijeron en el colectivo: "Sos pendeja, tenés que tener más experiencia", "dejala, ¿no ves que no se anima?", se burlaban entre ellos mientras le tocaban los pechos y le rozaban la vagina.