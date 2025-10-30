Los amores de Diego Maradona: las madres de sus hijos, los romances apasionados y las historias que nunca salieron a la luz

Diego Maradona

Fueron muchas las mujeres que pasaron por los brazos de Diego Maradona. Algunas, las menos, se ganaron un lugar en su corazón. Y otras, todavía, continúan en el ostracismo, aunque quienes formaron parte del círculo más íntimo del astro conocen bien sus nombres. Sucede que el Diez, que nació el 30 de octubre de 1960 y este jueves estaría cumpliendo 65 años, nunca fue demasiado prolijo en sus relaciones. Y las fechas, obviamente, se le superponían. Pero se habla de una prestigiosa periodista, de una famosa actriz, de una vedette, una cantante internacional y de otras personalidades ligadas al ambiente artístico que quizá, algún día, salgan a la luz... O no.

El flechazo con Claudia

Lo cierto es que, al comenzar a desandar la vida sentimental del futbolista, sin lugar a dudas la primera figura que aparece es Claudia Villafañe. Diego la conoció en 1976, cuando ella tenía apenas 16 años y él todavía era una promesa del fútbol que daba sus primeros pasos en Argentinos Juniors previo a su debut en Boca. Maradona se enamoró, perdidamente, apenas la vio pasar. Pero la relación entre ellos no fue nada fácil y estuvo marcada por las infidelidades del astro. Tuvieron dos hijas, Dalma y Gianinna, nacidas el 2 de abril de 1987 y el 16 de mayo de 1989, respectivamente. Y se casaron el 7 de noviembre de 1989, con una majestuosa boda que tuvo su celebración en el estadio Luna Park.

El casamiento de Diego y Claudia, en el mítico Luna Park

El matrimonio duró hasta el año 2003, cuando Claudia le pidió el divorcio argumentando que el jugador había hecho abandono de hogar desde mediados de 1998. Y aunque durante mucho tiempo Maradona siguió pendiente de ella, todo se desmadró en 2013, cuando él se enteró por la portada de una revista que la mujer llevaba diez años de novia con Jorge Taiana. A partir de ese momento, Diego empezó una batalla legal contra la madre de “las nenas”, como él las llamaba, acusándola de “ladrona”. Porque, evidentemente, en su egoísmo creía que la vida de Villafañe empezaba y terminaba con él.

Lucia Galán grabando un tema con el astro

La realidad, sin embargo, es que para el momento en el que tomó la determinación de separarse, Claudia ya había tolerado demasiado. La versión oficial indica que ella y Diego estaban en un “impasse”, cuando apareció Lucía Galán allá por el año 1982. Eran tiempos en los que los paparazzi no perseguían a las figuras, así que la relación no se hizo pública. Pero, según reconoció la Pimpinela, tampoco fue un romance oculto. Y hay quienes aseguran que el astro llegó a estar muy enamorado de la cantante que, sin embargo, no estuvo dispuesta a dejar su carrera para acompañarlo a Barcelona, donde él estaba jugando en aquella época.

Diego Junior junto a su padre y a Cristiana Sinagra

La pasión napolitana

Con Diego ya instalado en Italia y haciendo historia en el Napoli se desató un escándalo. Es que Claudia, embarazada de su hija mayor, se enteró por televisión de que Maradona había tenido un hijo con Cristiana Sinagra. Diego Junior nació el 20 de septiembre de 1986 y, obviamente, para Villafañe fue un shock. Pero el astro negó sistemáticamente su paternidad. Y llegó a deslizar, incluso, que podría haber sido otro integrante de su familia el que habría mantenido un affaire con la italiana. Hasta que, ya enfrentado con quien había sido su esposa, reconoció públicamente a su primogénito en 2016. Y recién ahí, comenzó a construir un vínculo con él.

Jana Maradona y su mamá, Valeria Sabalain

Pero ese no fue el único “desliz” que Maradona cometió mientras estaba con Claudia. En 1995, Diego comenzó una relación con Valeria Sabalain, quien por entonces tenía 18 años. La había conocido en la disco El Cielo. Y como era su costumbre, cada vez que quería encontrarse con ella la contactaba a través de uno de sus amigos. Pero a los tres meses, cuando la joven descubrió que estaba embarazada y le pidió a este intermediario que la contactaran con el jugador para informárselo, éste se lo impidió. Y nunca más pudo comunicarse con él. Tuvo a su hija sola, Jana, que nació el 4 de abril de 1996. La Justicia le dio el apellido tras un largo juicio de filiación, en 1999. Y, recién cuando llegó a la mayoría de edad, en 2015, la joven decidió ir a encarar a su padre en un gimnasio. Hubo un abrazo espontáneo. Y desde entonces, se volvieron inseparables.

Maradona junto a Laura Cibilla

En 1998, Maradona conoció a una de las mujeres de su vida, Laura Cibilla, con quien mantuvo un noviazgo en secreto durante varios años. Ella, de 21 años recién cumplidos, era mesera en la disco La Diosa cuando él quedó prendado por sus encantos. Por entonces, aunque para el público seguía felizmente casado, ya había dejado de vivir en su hogar conyugal. Y terminó conviviendo con ella en Palermo, hasta que en enero del 2000 ocurrió el episodio de sobredosis de Punta del Este que casi le cuesta la vida. En ese momento, con Claudia a la cabeza, su familia decidió llevarlo a Cuba para comenzar un tratamiento en el centro de rehabilitación La Pradera.

Diego y Mavys Álvarez

El amor cubano

Claro que, apenas Villafañe regresó a la Argentina, Diego mandó a buscar a Laura. Pero sus escenas de celos eran constantes. Y, cuando a mediados del 2001 ella decidió dejar la isla en medio de una pelea, Maradona conoció en Varadero a la cubana Mavys Álvarez, de apenas 17 años, con quien mantuvo una turbulenta relación y a quien trajo a la Argentina para el partido homenaje que se le hizo en la Bombonera el 10 de noviembre de ese año. Pero el astro nunca se mostró en público junto a ella y esta historia recién salió a la luz en 2021, cuando una nota de Infobae la puso en el tapete y desató un escándalo que terminó en tribunales.

Tiempo después, Cibilla descubrió que estaba embarazada de Maradona. Matías nació el 21 de enero de 2003. Aunque no le dio el apellido, durante el primer año el astro lo crio como un padre. Pero luego tuvo otro episodio de salud, por el que terminó internado en la Suizo Argentina, y volvió a Cuba en 2004 para empezar un nuevo tratamiento en el Cesam. Recién volvió a encontrarse con la mesera en el 2008, en el marco del juicio de filiación en el que, curiosamente, por primera vez accedió a hacerse un ADN que dio negativo. No obstante eso, un año antes de su muerte, Diego consiguió el teléfono de la mujer que tanto había amado y, según ella misma contó en este medio, la llamó para preguntarle cómo estaba su “hijo”.

Pero volviendo a aquella internación de Maradona, mientras él luchaba por su vida en Buenos Aires, la prensa mexicana publicaba una nota en la que Adonay Frutos, de 20 años, decía que estaba embarazada del jugador. La muchacha cubana había tenido un romance fugaz con él en el año 2003, posterior al de Mavys, durante la primera estadía del astro en la isla. Y hay fotos que dan cuenta de esta relación. Sin embargo, después de que la noticia recorriera los medios, la mujer aseguró haber perdido la gestación al caer de una escalera escapando del supuesto asedio de una periodista.

El y Verónica Ojeda

Sus últimos noviazgos

Tras regresar al país después de su segundo y esta vez efectivo tratamiento en Cuba, y de intentar sin éxito reconquistar a Claudia, en 2005 Diego conoció a Verónica Ojeda. Fue en la fiesta de casamiento de unos amigos en común de Villa Fiorito, en la que bailaron y charlaron toda la noche. Se enamoraron. Y se pusieron de novios. Es verdad que las hijas de Maradona, las únicas dos que él había reconocido públicamente hasta ese momento, reprobaron la relación. Así que, durante mucho tiempo, la pareja se mantuvo con perfil bajo. Pero ella se convirtió en un bastión fundamental en la vida del astro.

Diego y Rocío Oliva, su última pareja oficial

Lo cierto es que en 2010, cuando la relación empezó a entrar en crisis, irrumpió en la vida de Diego ni más ni menos que Rocío Oliva. La muchacha, que por entonces recién había cumplido los 20, lo había conocido de casualidad en el hotel Hermitage de Mar del Plata. Y un par de años más tarde, al mismo tiempo que Verónica anunciaba que estaba embarazada del Diez, éste se mostraba viajando a Dubái en compañía de la joven, quien para sorpresa de muchos se terminaría convirtiendo en su última pareja oficial. Dieguito Fernando, el hijo de Ojeda y Maradona, nació el 14 de febrero de 2013. Pero el jugador lo conoció tiempo más tarde, cuando acusó a su nueva novia de haberle “robado unos relojes” y, durante un impasse con ella, retomó su vínculo con la madre del menor de sus descendientes por un breve lapso.

No obstante, con muchas idas y vueltas, la relación de Maradona y Oliva duró seis años y se terminó definitivamente a fines de 2018. El astro pasó el final de su vida solo, hasta que falleció el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años. Sin lugar a dudas, cometió muchos errores con las mujeres que estuvieron a su lado. E hizo sufrir a más de una. Pero a su modo, egocéntrico y equivocado, las amó.