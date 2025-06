Angelina Jolie cumple 50 años: la vida de una estrella entre los sets de filmación, la crianza de sus seis hijos y la tarea humanitaria

Angelina Jolie ( REUTERS/Stephane Mahe)

Angelina Jolie nunca le gustaron los festejos de cumpleaños. Es que, ya de por sí, siempre es el centro de la escena en cualquier circunstancia. Y por eso, prefiere evitar las grandes celebraciones. Sin embargo, con motivo de su aniversario número 50 que se conmemora este miércoles, la actriz aceptó organizar un evento especial ni más ni menos que en Camboya.

Quizá, uno de los motivos que la alentó para habilitar a sus hijos, Maddox, de 23 años, Pax, de 21, Zahara, de 20, Shiloh, de 19, y los gemelos de 16 años Knox y Vivienne, para que empezaran a preparar una súper fiesta, tuvo que ver con el hecho de que después de casi una década, su conflictivo divorcio de Brad Pitt llegó a su fin en diciembre del año pasado. Y, mientras el actor dijo que no creía que esto hubiera sido “tan importante”, desde el entorno de la actriz aseguraron que ella se sintió aliviada y ahora está abocada a encontrar su paz.

Encuentro con Brad Pitt

Angelina había conocido a Brad allá por el 2005, cuando ambos habían sido convocados para el film Señor y Señora Smith. En aquel momento, el actor llevaba cinco años de casado con Jennifer Aniston, con quien conformaba una de las parejas más amadas de Hollywood. Y por ende, la irrupción de Jolie, a quien con un dejo de machismo muchos catalogaron como “la tercera en discordia”, no fue vista con buenos ojos por los fanáticos de la ex chica Friends. Sobre todo, teniendo en cuenta que a Aniston le llevó mucho tiempo superar la ruptura. De hecho, hasta el día de hoy que el galán está en pareja con Inés de Ramón, muchos fans tienen esperanzas con una posible reconciliación entre el actor y la rubia.

Angelina y Brad Pitt (Charles Sykes/Invision/AP, Archivo)

El punto, sin embargo, es que Pitt no tardó en blanquear su romance con Angelina, con quien formó una familia más que numerosa. Y es que, además de sus tres hijos biológicos, adoptaron otros tres chicos de de Camboya, Vietnam y Etiopía. Y, con la mirada de la prensa de todo el mundo sobre sus espaldas, se comprometieron en 2012 y, en 2014, se casaron en su residencia de Francia. Sin embargo, en 2016, Jolie presentó la demanda de divorcio alegando “diferencias irreconciliables” y pidiendo la custodia de sus seis hijos.

Por lo que se supo, las distintos criterios en relación a la crianza de los menores habría sido el punto de discordia que terminó con el matrimonio entre los actores. De hecho, aunque no lo denunció penalmente, Angelina habría señalado “actitudes abusivas” de Brad en relación a ella y sus hijos para justificar su pedido de que estos quedaran exclusivamente a su cargo. Aunque, después de varias batallas legales, Pitt consiguió que la custodia fuera compartida.

No obstante, otro punto conflictivo, ya consumada la separación, tuvo que ver con el Château Miraval, la finca vinícola francesa que ambos habían comprado por 60 millones de dólares. Según trascendió, Jolie habría vendido su parte a un tercero en 2019, lo que habría generado un nuevo litigio ya que habían acordado no enajenar ningún porcentaje de la misma sin darle previo aviso a la otra parte. Sin embargo, ahora todo eso parece haber llegado a su fin. Y, evidentemente, en ese contexto Angelina tiene ganas de celebrar junto a los suyos.

Jolie acompañada por sus hijos Maddox, Vivienne, Knox, Shiloh y Zahara (EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN)

“Pasé por momentos muy oscuros por razones que prefiero no explicar, pero no tenía mucha luz ni vida dentro de mí. También necesitaba estar más en casa, por eso no pude comprometerme con proyectos de larga duración. Durante los últimos años, la decisión de en qué trabajar y cuándo muchas veces no era creativa, sino más bien práctica. La verdad, creo que María ha sido el comienzo de un renacer. Necesitaba a mucha gente buena a mi alrededor tendiéndome la mano", confesó a principios de año en una entrevista, con motivo de la promoción de la biopic en la que encarna a la cantante lírica María Callas.

La infancia de Angelina

Cabe señalar que las cinco décadas tienen para Jolie un significado especial. Nacida en una familia de actores de Los Ángeles, California, el 4 de junio de 1975, creció en un hogar compuesto por el matrimonio de Jon Voight y Marcheline Bertrand y su hermano James Haven Voight. Pero sufrió un duro golpe al perder a su madre a temprana edad a causa de un cáncer de mama y ovarios. Esto hizo que ella misma decidiera, dada su predisposición genética, a someterse a dos cirugías preventivas (una masectomía doble y una anexectomía bilateral). Sin embargo, es consciente de que algo tan obvio como que la vida es finita y que es importante disfrutar de cada momento.

Su padre era muy famoso y reconocido, además de ganador de un Premio Oscar. Sin embargo, Angelina decidió hacerse actriz viendo las películas de su madre, quien dejó su carrera para cuidar a sus hijos. Cuando se divorció de su marido, la mujer vivió con sus hijos y su nueva pareja, el director de cine Bill Day, en Nueva York. Pero, tras cinco años, regresó a Los Ángeles donde Jolie empezó a estudiar en el Lee Strasberg Theatre Institute.

Angelina en una de sus visitas a Camboya

La primera aparición de Angelina en el cine fue junto a su padre en Lookin to Get Out en 1982, cuando era una niña. Pero su carrera comenzó con Cyborg 2 en 1993. Por solo mencionar algunos de sus trabajos, se puede destacar Inocencia Interrumpida de 1999, película por la que recibió un Oscar como Mejor actriz de reparto, Pecado Original de 2001 o Maléfica en 2014. Aunque, sin lugar a dudas, lo que la ha hecho diferente de cualquier otra estrella de Hollywood fue su tarea humanitaria.

La relación con Camboya

Su inquietud surgió a partir de su primer viaje a Camboya, que tuvo lugar durante la grabación de Lara Croft: Tomb Raider, en 2001. Tras regresar a los Estados Unidos, Angelina se puso en contacto con ACNUR y empezó a trabajar activamente en favor de los refugiados. Realizó visitas a ese país junto a la ONG y donó dinero a Médicos sin Fronteras desde su fundación.

En la actualidad, además de su tarea actoral y su trabajo como empresaria de ropa sustentable en Atelier Jolie, donde trabaja con diseñadores migrantes, Angelina divide su tiempo entre sus hijos y las causas que la convocan en todas partes del mundo. Desde su divorcio de Pitt, no volvió a oficializar una pareja. Y no parece interesada en mostrarse con un hombre de la mano. Así que, según parece, su festejo de 50 será con familia y amigos, como Salma Hayek y Ellen Pompeo, en Camboya donde fue declarada ciudadana de honor y donde ya anunció que piensa vivir gran parte del año cuando sus gemelos alcancen la mayoría de edad.