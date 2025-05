A 15 años de la muerte de Gary Coleman: de la fama en la serie Blanco y Negro a su triste final solo y sin dinero

Gary Coleman comenzó a trabajar siendo muy chico

Lo que de niño era un potencial para su carrera actoral, de grande se terminó convirtiendo en una verdadera carga para Gary Coleman. Y es que, del éxito y la fortuna que amasó en sus años de gloria, ese 28 de mayo de 2010, cuando falleció, era muy poco lo que quedaba. El actor tenía apenas 42 años en el momento en el que una hemorragia cerebral terminó con su vida. Y, alejado de los medios, hacía tiempo que se había declarado en bancarrota.

Había nacido en Illinois, Estados Unidos, el 8 de febrero de 1968. Y, siendo muy chico, recibió un diagnóstico que lo marcó para siempre: padecía una enfermedad congénita en el riñón que le provocó nefritis, por lo que su salud siempre fue delicada y su crecimiento se detuvo a los 10 años, cuando alcanzó 1,40 m. Sin embargo, en aquella época, él solo pensaban en ser actor. Y así fue como resulto seleccionado para formar parte del elenco de Different Strokes, la serie que en Argentina se conoció con el nombre de Blanco y Negro y que venía a romper con los prejuicios raciales todavía muy arraigados en la sociedad norteamericana.

Corría el año 1978 cuando la familia comandada por señor Phillip Drummond, encarnado por Conrad Bain, su hija Kimberly, interpretada por Dana Plato, y los dos hijos adoptivos del magnate, Willis y Arnold Jackson, en la piel de Todd Bridges y Coleman, respectivamente, conquistaba el corazón de los televidentes de todo el mundo. Pero, como si se tratase de una maldición, a los tres integrantes jóvenes de la serie que se extendió a lo largo de ocho temporadas, el destino les jugó una mala pasada.

Gary en una escena de Blanco y Negro

Dana cayó en las drogas, estuvo detenida por robo y murió a los 34 años tras el consumo excesivo de calmantes. Bridges no pudo escapar de la cocaína y estuvo preso en varias oportunidades por agresiones vinculadas al narcotráfico, hasta que logró superar su adicción aunque sin poder volver a actuar. Y, finalmente, Coleman luchó contra su enfermedad recibiendo dos trasplantes de riñón en 1973 y en 1984 y sometiéndose a sucesivas sesiones de diálisis, denunció a sus propios padres por haberse dilapidado su dinero y falleció sin haber podido trascender nunca al simpático Arnold.

“¿De qué estás hablando Willis?“, era el latiguillo que repetía el personaje y que, ya de grande, Gary odiaba que la gente le recordara por la calle. Pero ese niño eterno, que durante años se mantuvo igual mientras sus hermanos de ficción crecían, había quedado grabado en el público. Y es que el destaque que le habían dado los guionistas era tal, que en algunos países la serie se conoció con su nombre: Arnold, el travieso o, simplemente, Arnold. No por nada, llegó a facturar 100 mil dólares por capítulo.

Sin embargo, una vez finalizada la serie en 1986, todo se derrumbó para Gary. Ya había cumplido 18 años. Y, aunque tenía el tamaño de una criatura, claramente ya no era un niño ni podía hacer de tal. Pero a nadie lo convencía para un rol de adulto. Como sea, cualquiera podría haber pensado que, con lo que había recaudado hasta el momento, podía financiarse el resto de su vida. Pero no. A principios de los 90′, el actor demandó a sus padres, Sue y Willie Coleman, y a varios de sus colaboradores por haberse apropiado del fideicomiso de 8,3 millones de dólares que había acumulado. Y ganó el juicio. Pero, en 1999, se declaró en bancarrota.

El actor no pudo trascender su personaje de Arnold

Coleman había intentado seguir en el mundo del espectáculo por todos los medios, tanto delante como detrás de cámara. Pero no tuvo suerte. Y, a excepción de alguna participación en Married with children, sitcom conocida en los países latinos como Casados con hijos, y unos cuantos cameos, no tuvo la chance de volver al ruedo. Mejor dicho, a nadie le interesaba más que para que hiciera de sí mismo. Y terminó trabajando como guardia de seguridad en un parque aunque, en 1998, esto lo llevó a terminar en un problema policial luego de que agrediera a un fan que le pidió un autógrafo.

Así las cosas, todo aquello que en el comienzo de su carrera lo había hecho facturar, se había convertido en motivo de burlas. Y él lo padecía. Sin embargo, no perdía su popularidad. De manera que, en el año 2003, decidió postularse como gobernador de California. Pero el que obtuvo los votos necesarios como para quedarse con el cargo fue Arnold Schwarzenegger. Y Coleman decidió expresar su tristeza con un personaje autorreferencial en el musical Avenue Q, donde “cantaba” sus penurias.

“Aunque amo la profesión, mi mayor arrepentimiento siempre será ser actor. Si tuviera el tamaño y la edad, actuaría en películas de ciencia ficción, pero no doy el physique du rôle. Nunca me interesó ser leyenda ni una celebridad. Soy mortal”, contó por aquellos años. En sus peores momentos, había tenido dos intentos de suicidio. Pero, a pesar de todo, habiendo llegado a las cuatro décadas no perdía la esperanza de ser feliz.

Gary con quien fuera su esposa, Shannon Prece

En 2007, Gary se casó con Shannon Price. La había conocido en Santaquin, Utah, donde se había mudado un año antes. Y, aunque el matrimonio duró solo unos meses, ambos siguieron viviendo juntos hasta la muerte del actor, ocurrida después de que sufriera una fuerte caída por las escaleras de su casa, lo que le provocó un hematoma epidural.

Fue la mujer la que, valiéndose de un permiso otorgado por Coleman, se encargó de firmar el consentimiento para que lo desconectaran del soporte con el que lo mantuvieron vivo en el Utah Valley Regional Medical Center, al que había llegado solo en una ambulancia. Y tanto las dudas sobre lo que para los peritos fue un accidente, como el hecho de que se presentara a la justicia diciendo ser la única heredera del difunto por seguir casada con él, la pusieron en el foco de las sospechas.

Tras la partida de Coleman, se desató una batalla legal por su magro patrimonio. Y se terminó suspendiendo el funeral que se había programado para una semana después. Finalmente, y tal como lo había pedido Gary en su último testamento, no hubo velatorio ni despedida alguna. Él, simplemente, se fue a otro plano. Y su nombre quedó para siempre asociado a un personaje que durante un tiempo lo hizo feliz y, el resto de su vida, lo hizo sufrir: Arnold Jackson.