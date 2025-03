Los 70 años de Bruce Willis: cómo superó la tartamudez, los amores de su vida y la enfermedad que lo alejó de los sets

La familia se reunió para celebrar el lanzamiento de una canción nueva de Scout Willis

Ya no es el Bruce Willis que protagonizó más de 60 películas, entre las que pueden mencionarse Pulp Fiction, La ciudad del pecado, Doce Monos, El quinto elemento, Armageddon, El sexto sentido, El protegido, Grass, Looper: Asesinos del futuro, El número equivocado y Los indestructibles, entre muchas otras. Hoy, el actor está alejado de los sets de filmación mientras se encuentra luchando contra la demencia frontotemporal bajo el cuidado de su familia. Sin embargo, en el día de su cumpleaños 70, el público que lo siguió a lo largo de cuatro décadas prefiere recordarlo como cuando estaba en su mejor momento. Y como, sin lugar a dudas, él desearía que lo sigan recordando.

Nacido el 19 de marzo de 1955 en Idar-Oberstein, en la ex Alemania Occidental, Walter Bruce Willis era hijo de una empleada de banco oriunda de Kassel, Marlene, y un soldado norteamericano, Davis, quien dos años más tarde y luego de dejar el ejército se trasladó junto a su familia a Nueva Jersey, Estados Unidos. Allí fue donde el niño realizó sus estudios primarios y secundarios. Y fue donde, por consejo de sus profesores, siendo un adolescente comenzó a estudiar teatro para tratar de superar un problema de tartamudez. “Casi no podía hablar. Me tomaba tres minutos completar una sola oración. Era algo abrumador para alguien que quería expresarse ante los demás y que quería ser escuchado pero que simplemente no podía. Era espantoso. No fue sino cuando asumí el rol de un personaje, en una obra de teatro, cuando perdí el balbuceo. Fue fenomenal”, reconoció él mismo.

Bruce en Duro de matar

Así fue como, casi sin darse cuenta, Willis empezó su carrera profesional con pequeños roles en obras de teatro escolares. Tras graduarse en la Penns Grove High School, en 1973, se empleó en una fábrica dedicada a la industria química y luego trabajó como seguridad en una planta de energía nuclear. Pero fue recién después de abandonar sus estudios de drama en la Universidad de Motclair para trasladarse a Nueva York, cuando empezó a vivir de la actuación mientras se desempeñaba como mesero en bares y restaurantes de la zona como para poder completar sus ingresos. “Un certificado escolar es sólo un trofeo. Tengo algunos trofeos de bolos que creo que son igual de valiosos que los diplomas”, dijo justificando su decisión.

En 1977 hizo su debut teatral en off-Broadway con la producción Heaven an Earth. Y luego realizó una seguidilla de obras, hasta que su rostro empezó a ser conocido por una publicidad de los jeans Levi’s 501. Finalmente, en 1980 hizo su desembarco en la pantalla grande participando de El primer pecado mortal, film protagonizado por Frank Sinatra. Y luego se trasladó a California, donde en 1984 participó de la serie televisiva Miami Vice. El resto es historia conocida. Con Duro de matar, película de 1988 en la que le puso el cuerpo a sus propias escenas de riesgo, Bruce terminó consagrándose como una verdadera estrella. Y, aunque con algunos altibajos en cuanto a la taquilla, desde entonces nunca dejó de trabajar.

Bruce Willis estuvo en pareja con Demi Moore

Los amores de Bruce

Willis se casó con Demi Moore, a quien había conocido durante el estreno de la película Procedimiento ilegal, el 21 de noviembre de 1987. La pareja, una de las más celebradas por la prensa del corazón internacional, tuvo tres hijas: Rumer, Sout LaRue y Tallulah Belle. Sin embargo, el matrimonio se divorció sin razón aparente el 18 de octubre de 2000. “Me sentí como si hubiera fallado como padre y como esposo al no ser capaz de hacer que esto funcionara”, fue lo que dijo Bruce en aquel momento. Pero lo cierto es que él y la actriz de Ghost, la sombra del amor, siempre mantuvieron una excelente relación luego de la ruptura.

Tras algunas historias que no llegaron a buen puerto con las modelos María Bravo Rosado, Emily Sandberg y Brooke Burns, el actor se casó con Emma Heming en las islas Turcas y Caicos el 21 de marzo de 2009 y luego ratificó legalmente esta unión en el registro civil de Beverly Hills. Ambos tuvieron dos hijas: Mabel Ray y Evelyn Penn. Y se mantuvieron juntos hasta la actualidad, donde la mujer se convirtió en la encargada de cuidar a Willis, cuya situación se torna cada vez más difícil.

Willis junto a su esposa Emma Heming y a sus dos hijas (Instagram)

La peor noticia para Bruce

A comienzos del 2022, la familia de Bruce, incluyendo a su esposa, su ex y sus cinco hijas, anunciaron el retiro del actor a raíz de una afasia, un trastorno del habla que le impedía seguir trabajando. Había filmado un raid de más de 20 películas en los últimos cuatro años, cuando ya sabía que estaba enfermo. Y, según dicen, lo habría hecho para dejar en una buena posición económica a sus descendientes, a sabiendas que no iba a poder seguir en actividad por mucho tiempo más. De hecho, en 2023 su situación empeoró y recibió un diagnóstico que estremeció a sus seguidores: demencia frontotemporal. Se trata de un síndrome que produce el deterioro de las funciones ejecutivas y afecta la conducta y la personalidad de los individuos. Y lo peor de todo es que no tiene cura. Por lo tanto, tal como confirma su entorno más íntimo, hoy el cuadro de Willis es “muy complicado”.

“Cuando te aferras a lo que fue, es una batalla perdida. Pero al presentarte donde ellos están, encuentras belleza y dulzura”, dijo Demi quien, a pesar de llevar casi un cuarto de siglo separada de Bruce, sigue pendiente de su bienestar junto con sus hijas. Por su parte, la actual esposa del actor, encargada de velar por él en el día a día, se refirió a la importancia de los cuidadores que acompañan a las personas con este tipo de enfermedades. Y anunció que el próximo 9 de septiembre publicará The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope, and Yourself on the Caregiving Path (El viaje inesperado: encontrar la fuerza, la esperanza y a uno mismo en el camino de los cuidadores), un libro en el que a partir de su experiencia junto a Willis intentará brindarle su apoyo a quienes están atravesando por una situación similar a la suya. “Quiero compartir lo que he aprendido con quienes se encuentran en este camino”, remarcó Emma.